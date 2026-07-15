Di Napoli: "Allegri sa di essere a Napoli non per arrivare terzo"

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Arturo Di Napoli, ex attaccante, è stato ospite di Maracanà, trasmissione del pomeriggio della radio di Tuttomercatoweb.com. Ed è partito dalla scelta del ct italiano: "Credo che Maldini sia la persona più adeguata, come punto di partenza per la Nazionale. Poi se si fa affiancare da Leonardo, uomo di spessore, ok, ma se devo prendere qualcuno, credo serva qualcuno che conosca il nostro calcio, il territorio, che abbia consapevolezza dei nostri talenti. Sul ct dico che serva uno di esperienza, spessore, che abbia fatto un percorso. Sennò si perde quel valore che negli ultimi anni è venuto a mancare. Oggi serve dare una svolta reale, prendendo un ct che conosca il nostro calcio e i nostri problemi. lo, per l'esperienza e non solo, direi Ancelotti. Uno comunque del suo spessore. Ci avrei visto bene anche Allegri. In Nazionale non hai tempo per costruire i tuoi principi. Serve uno che sappia gestire un gruppo. Il presidente prima di prendere un dt avrà chiesto che nomi avrebbe scelto lui per la panchina. E credo che Malagò sia d'accordo sui nomi fatti. lo spero che Baldini sia prezioso alleato di Maldini e del nuovo gruppo di lavoro".

Cosa deve restituire Allegri al Napoli?

"Deve migliorare il risultato dell'ultima stagione. Ha una squadra forte, Allegri sa bene che se è andato lì non è per arrivare terzo. E' una squadra forte, la più forte è l'Inter ma è li. Poi mi aspetto la Juve di Spalletti che non ha la Champions. Sarà un campionato complicato".