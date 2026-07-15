Paganin su Allegri: "L'Inter ora deve temere il Napoli"

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A intervenire in diretta alla radio di Tuttomercatoweb.com è stato l'ex calciatore Antonio Paganin, che a Maracana ha detto la sua sul caso ct azzurro: "Non ce lo vedo una sorta di blocco Milan in Nazionale formato da Maldini, Pirlo e Leonardo. La credibilità te la costruisci con una figura carismatica, e Conte e Mancini così sono perfetti. lo rimarrei su queste due figure che negli ultimi anni hanno ottenuto i risultati migliori".

Cosa deve restituire Allegri al Napoli?

"Bisogna fare meglio. In questo momento non sarà un compito semplice. L'Inter deve temere il Napoli, perché quest'anno lui non ha centrato la Champions, lottando con una serie di faide interne. Sarà una rivincita personale, avrà uno spirito di rivalsa. Oggi poi si trova in una squadra di qualità, sarà il primo avversario dell'Inter".