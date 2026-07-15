Ugolini: "Allegri sorpreso per l'accoglienza, sa di avere grande responsabilità"

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Il giornalista Massimo Ugolini di Sky Sport ha parlato delle parole di Allegri di ieri in conferenza stampa: "Allegri anche sorpreso dall'accoglienza ricevuta per il luogo della conferenza, il San Carlo, il teatro più antico del mondo. Risposte che rimandano alle prossime settimane per valutazione della rosa e per avere un quadro più chiaro. Allegri sa di avere una grande responsabilità, ovvero gestire una grande squadra nell'anno del centenario. Ha sottolineato di essere contento per essere definito aziendalista. Con De Laurentiis c'è un rapporto di vecchia data".

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