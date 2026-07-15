Allegri 'punge' la Juve: "Con me vinto Coppa Italia, se ho memoria..."

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Il nuovo allenatore del Napoli Max Allegri ieri in conferenza stampa ha anche punto la sua ex squadra, la Juve, ricordando il successo nel 2024 della Coppa Italia, tra l'altro ultimo trofeo conquistato dal club bianconero: "Alla Juventus l'ultima esperienza l'abbiamo conclusa vincendo la Coppa Italia, se non sbaglio perché ho perso un po' la memoria, al Milan la cosa buffa ed il calcio è così, siamo stati tra le prime 3 dalla seconda alla 37esima e siamo stati fuori solo alla prima e l'ultima e l'ultima è quella che conta, e mi dispiace perché da quando alleno è la prima volta fuori dalle prime 4 e non lo nego me lo sono portata dietro".