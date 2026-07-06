Italiano: "Sono affamato, anche il Besiktas è determinato! Sul mercato…”

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Dopo lo 0-0 contro il Mosonmagyar, Vincenzo Italiano analizza la prestazione del Besiktas e parla anche di mercato e obiettivi stagionali.

Dopo la vittoria nella prima amichevole estiva contro il Gyirmot, il Besiktas ha pareggiato 0-0 contro la formazione ungherese del Mosonmagyar. Una gara utile per continuare la preparazione estiva e valutare la condizione della squadra, ancora in fase di carico di lavoro. Al termine del match, l’allenatore dei bianconeri Vincenzo Italiano ha fatto il punto sulla prestazione e sul momento del gruppo.

Le parole di Italiano tra condizione, gioco e mercato

“In realtà non è stato facile, perché abbiamo lavorato molto in questo periodo. Sono passati quasi 8 giorni. C’è anche stanchezza tra i giocatori”, ha spiegato l’ex tecnico del Bologna, sottolineando le difficoltà legate ai carichi di lavoro tipici della preparazione estiva.

“Allo stesso tempo ci sono anche giovani calciatori tra noi. Rispetto alla prima partita, penso che siamo stati più veloci con la palla. Anche il nostro pressing è stato più efficace. Posso dire che abbiamo eseguito le nostre trame di gioco in modo più efficace. Tuttavia, i nostri giocatori devono essere un po’ più affamati, più spietati davanti alla porta e più creativi. Dobbiamo sfruttare meglio le occasioni che creiamo. Posso dire che stiamo lavorando molto bene. Dobbiamo solo essere più veloci, più intensi e avere più qualità. In questo modo potremo segnare più gol. Man mano che faremo gol, arriveranno le vittorie. In questa sessione di mercato si uniranno a noi nuovi compagni. Arriveranno anche i ragazzi impegnati con la nazionale al Mondiale”.

Infine, uno sguardo alla mentalità e al percorso di crescita del club: “Dobbiamo continuare a lavorare. Io sono davvero molto affamato, ho tanta determinazione. Anche il club è davvero molto determinato. Abbiamo una strada lunga davanti a noi. Credo che, se lavoreremo bene, raccoglieremo i frutti”.