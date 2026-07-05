Gatti-Napoli, lo juventino Zuliani: “Nessun segnale concreto di una cessione”

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Calciomercato Napoli, secondo Claudio Zuliani le voci su un possibile interesse per Federico Gatti non trovano al momento riscontri concreti

Il giornalista di fede juventina Claudio Zuliani, intervenuto su TuttoJuve.com, ha commentato le recenti indiscrezioni di mercato che vedrebbero il Napoli interessato a Federico Gatti della Juventus: “Martedì 14 luglio Massimiliano Allegri sarà presentato ufficialmente come nuovo allenatore del Napoli e, puntualmente, sono tornate a circolare le indiscrezioni che accostano Federico Gatti al club partenopeo. Uno scenario che ricorda da vicino quanto accadde la scorsa stagione, quando, dopo il ritorno di Allegri in panchina al Milan, si parlava con insistenza di un suo presunto interesse per il difensore. Alla fine, però, Gatti rimase alla Juventus”. Zuliani sottolinea come, anche in questa occasione, la situazione non sembri destinata a sviluppi concreti. Almeno per adesso.

Mercato e strategie di Juventus e Napoli

“Anche oggi la sensazione è la stessa. Al momento non ci sono segnali concreti che facciano pensare a una cessione del centrale bianconero in terra partenopea. Anche il Napoli, come la Juventus, si sta concentrando soprattutto sulle uscite. Prima di affondare i colpi in entrata, entrambi i club dovranno alleggerire rose particolarmente numerose”, ha aggiunto il giornalista, evidenziando una fase di mercato ancora interlocutoria per entrambe le società.