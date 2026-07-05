Militello racconta: "In 21 anni di carriera l'unico schiaffo me l'ha dato un tifoso del Napoli!"

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Cristiano Militello ha ricordato un episodio avvenuto durante Reggiana-Napoli del 2004, l’unico momento spiacevole vissuto tra gli stadi italiani

Cristiano Militello, volto storico di Striscia la Notizia con la rubrica “Striscia lo striscione”, è intervenuto al podcast Centrocampo raccontando alcuni retroscena della sua lunga esperienza negli stadi italiani. Tra i vari episodi, ha ricordato quello che definisce l’unico momento davvero spiacevole della sua carriera: uno schiaffo ricevuto durante Reggiana-Napoli del 10 ottobre 2004, partita terminata 2-0.

Reggiana-Napoli del 2004, il racconto di Militello

"In tanti anni si attraversano anche momenti poco simpatici. Il mio bilancio però è largamente positivo: in 21 anni ho preso solo uno schiaffo. Era una delle mie primissime volte, la terza uscita per Striscia la Notizia, ai primi di ottobre. C’era la sosta per le Nazionali e non si giocava né in Serie A né in Serie B. Quel Napoli era in Serie C e andai a vedere Reggiana-Napoli, stadio pieno e tanti tifosi napoletani in trasferta. Cercavo un angolo per le riprese, ma non avevo ancora neppure la telecamera accesa.

Mi avvicinai a un gruppo piuttosto agitato che mi disse: "Ma cosa stai riprendendo?! Il Napoli in Serie C?", come se fosse un disonore. Poi aggiunsero: "Te ne devi andare". Io risposi: "No, fermi, sono di Striscia la Notizia. Non essendo ancora conosciuto, avevo iniziato da poco, uno di loro mi diede uno schiaffo fortissimo, come nei film di Bud Spencer, dicendo: "Ma quale Striscia la Notizia?". Provai a spiegare: "No, davvero, devo fare le interviste, dieci minuti e me ne vado". Ma arrivò un secondo schiaffo con la frase: "Adesso te ne devi andare". A quel punto mi girai verso l’operatore e andammo via".