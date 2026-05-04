Floro Flores: "A Napoli vissi emozione e sofferenza, non era il club di oggi..."

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Antonio Floro Flores, allenatore del Benevento appena promosso in Serie B ed ex calciatore del Napoli, ha raccontato gli anni in azzurro e non solo nel corso di una chiacchierata con Fanpage.it: “Sei napoletano, giochi con quella maglia… però nello stesso tempo era un periodo difficile per la società. Non era il Napoli di oggi, era un Napoli che stava andando verso il fallimento. Quindi emozione e sofferenza insieme“.

Floro Flores non andò alla Juventus

L’ex calciatore azzurro ha anche rifiutato un contratto con la Juventus nella sua carriera. Anzi, 'rifiutare' non è il termine giusto, come evidenzia lui stesso nel corso dell'intervista: “Non è che ho rifiutato la Juve, ho rifiutato di non giocare. Io volevo stare in campo, capire che giocatore ero. A 28 anni non volevo fare la panchina in una grande squadra, volevo giocare“.