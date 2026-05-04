Scudetto Inter, Matri: "Non era la favorita, lo era il Napoli! L'anno prossimo ancora loro"
Il Napoli resta una delle squadre di riferimento in Serie A, nonostante una stagione complicata. A sottolinearlo è Alessandro Matri, intervenuto a DAZN durante il programma Fuoriclasse. “Il Napoli era la favorita nella griglia di partenza, visto che erano i campioni in carica e avevano fatto un mercato importante”, ha spiegato l’ex attaccante. Poi il punto sugli infortuni: “Hanno pesato tanto, perché ha perso giocatori fondamentali come Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Lobotka e Rrahmani”.
Matri guarda già all'anno prossimo
Matri ha però riconosciuto anche i meriti dell’Inter: “Ha avuto assenze importanti, ma ha retto la rosa migliore, con risposte più forti dalle riserve”. Guardando al futuro, il giudizio resta chiaro: “Se guardo le rose, dico ancora il Napoli. L’incognita è Conte: se va via, riparti con qualche dubbio, ma la base resta forte”.
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