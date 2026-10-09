Del Genio: "Napoli aggrappato a singoli ed episodi, Frosinone superiore nei dati..."

Paolo Del Genio, giornalista di Canale 8, è intervenuto in trasmissione commentando le ultime sul Napoli che domani affronterà il Frosinone al Maradona.

"Grazie alle individualità, tanto criticate, stanno performando rispetto alla performance di squadra e stanno tenendo il Napoli addirittura più in alto. Ora il Napoli dovrà evitare che i numeri del Frosinone verranno confermati e poi dovrà migliorare i suoi, altrimenti sarà troppo legato all'episodio. I loro numeri, infatti, sono superiori nonostante i nostri siano tecnicamente superiori. Io voglio sperare che il Napoli sarà in controllo e pieno dominio della partita, ma non ne ho certezza leggendo, appunto, i dati".