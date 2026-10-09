Del Genio: "Napoli aggrappato a singoli ed episodi, Frosinone superiore nei dati..."
Paolo Del Genio, giornalista di Canale 8, è intervenuto in trasmissione commentando le ultime sul Napoli che domani affronterà il Frosinone al Maradona.
"Grazie alle individualità, tanto criticate, stanno performando rispetto alla performance di squadra e stanno tenendo il Napoli addirittura più in alto. Ora il Napoli dovrà evitare che i numeri del Frosinone verranno confermati e poi dovrà migliorare i suoi, altrimenti sarà troppo legato all'episodio. I loro numeri, infatti, sono superiori nonostante i nostri siano tecnicamente superiori. Io voglio sperare che il Napoli sarà in controllo e pieno dominio della partita, ma non ne ho certezza leggendo, appunto, i dati".
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Lobotka non ci sta: “4 gare in 17 giorni, ora 9 ravvicinate! E’ massacrante, Slovacchia ha pochi giocatori ma sono umano…” di Antonio Noto
Le più lette
4 Le scelte di Allegri ed i pronostici sulla Serie A: su Radio Tutto Napoli dalle 15 c'è "Napoli Talk"
Prossima partita
10 ott 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Frosinone
In primo piano
LiveAllegri in conferenza: "Nessun alibi, col Frosinone si deve vincere. Recuperiamo McTominay, in difesa tante scelte"
Antonio NotoTuttonapoliHojlund, i numeri non mentono! Nel Napoli troppo isolato, con la Danimarca XG 4 volte superiori
Francesco CarboneTuttonapoli“Questo stile di gioco mi si addice di più”, De Bruyne chiaro: Allegri recepirà il messaggio?
Daniele RodiaTuttonapoliDi Lorenzo, l'abdicazione silenziosa: Kayode gli ha preso la fascia destra dell'Italia
Pierpaolo MatroneMonte ingaggi Serie A, Napoli sul podio! Solo Juventus e Inter pagano stipendi più alti
Pierpaolo MatroneCentro sportivo, ADL annuncia: "Lo farò a Qualiano! 10 campi su 17 ettari e mezzo più gli uffici"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com