Scotto: "Allegri freddo su una domanda e parlando di un giocatore..."

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto sul suo canale YouTube commentando la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Napoli-Frosinone. Il tecnico azzurro ha parlato in sala stampa a Castel Volturno prima del ritorno in campo in Serie A, tra assenze, dubbi di formazione e la scelta del modulo, e le sue parole hanno acceso il dibattito intorno alla squadra.

"Allegri punta al risultato, si mette pressione da solo e fa bene, ma mette pressione anche ai calciatori dato che l'ambiente è un po' preoccupato co le critiche dei tifosi che aumentano e ci sono un po' di perplessità. Cosa aspettarsi contro il Frosinone? Un Napoli vincente e noi questo vogliamo vedere. Poi sul modulo Allegri è stato abbastanza freddo, parlo della difesa a tre. Deciderà stesso la mattinata della partita. Da quello che ho raccolto, effettivamente il dubbio c'è per dare la possibilità a Neres di giocare titolare. Ci sarebbe un dubbio tra Politano e Di Lorenzo sulla destra. E poi ho visto che è stato un po' freddo Allegri anche su Beukema, meno freddo invece su Badiashile".