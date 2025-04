Frattesi, l'ex allenatore: "Centrocampista da doppia cifra! Farebbe il titolare ovunque..."

vedi letture

Giuseppe Iachini, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Frattesi con Conte? E’ un giocatore importante, un centrocampista moderno e che sa attaccare la porta avversaria. Ha buona tecnica ed una buona gamba, l’ho allenato al Sassuolo ed all’epoca era un giovane di talento con le giuste qualità. Lo facevo stare con noi in prima squadra insieme a Raspadori e Scamacca. Frattesi è tra i migliori centrocampisti italiani, è uno di quelli che può arrivare ogni anno in doppia cifra. Pellegrini e Marianucci? Puntare sugli italiani è la giusta politica, è giusto valorizzare i nostri prodotti che sarebbe un bene per la nostra nazionale. Frattesi farebbe il titolare in qualsiasi squadra, nell’Inter non lo fa perchè hanno un centrocampo fortissimo. Raspadori? Meglio se sta vicino la porta, ma lui è un jolly. Nella Primavera del Sassuolo faceva l’esterno, ma con me in prima squadra giocava molto più vicino la porta.

Io alla Sampdoria? Sì, ero ad un passo. Mi hanno chiamato diverse squadre nelle ultime settimane. Però con la Sampdoria, è vero, ci sono state delle possibilità. Mi è già capitato di allenare a campionato in corsa e non sempre è facile perciò si devono valutare bene le condizioni che ci sono. Ho detto di no a diverse squadre infatti. Politano? Io lo utilizzavo da attaccante, da seconda punta. Il vero ruolo suo è quello che fa oggi però, ma non è facile chiedergli più di 10 goal a stagione se gioca largo. Conte lo sta utilizzando alla grande e Politano stesso è cresciuto tantissimo, è diventato duttile e disponibile, così il Napoli può lottare per i vertici”.