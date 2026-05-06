Futuro Conte, Caputo: "Lo conosco bene, ci penserei bene prima di lasciarlo andare"

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"Per me è uno dei migliori allenatori in Italia e se fossi un tifoso del Napoli, me lo terrei stretto".

L’ex attaccante di Empoli e Sassuolo Ciccio Caputo è intervenuto nel corso di 'Forza Napoli Sempre' su Radio Marte: “I pochi gol del Napoli? Purtroppo ci sono delle Purtroppo ci sono delle stagioni che vanno diversamente da quanto preventivato. Ho vissuto Conte per due anni e gli attaccanti con lui si divertivano di più. Conte rima utilizzava un altro modulo, giocavamo un 4-2-4. Barreto in B fece 23 gol col Bari nella stagione 2008-2009. Ripeto, gli attaccanti con Conte hanno sempre segnato. L’assenza di Lukaku sicuramente ha pesato. Forse con due punte, ci sono più occasioni, ma dipende pure dalle caratteristiche dei giocatori. Hojlund è molto interessante, magari gli è mancato un po’ di lucidità e questo lo ha penalizzato. Sicuramente con De Bruyne accanto oppure con un altro attaccante il suo compito sarebbe stato più facile”.

Futuro di Conte

“Da uno come Conte ci si aspetta sempre tanto. In questa stagione ha avuto sfortuna tra gli infortuni e varie problematiche e il Napoli non ha potuto lottare per il campionato. Per me è uno dei migliori allenatori in Italia e se fossi un tifoso del Napoli, me lo terrei stretto. Lo conosco bene, so come allena e onestamente non lo cambierei. Ci penserei bene prima di lasciarlo andare. Il suo valore è indiscutibile”