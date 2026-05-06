Malfitano: "Serie A mediocre, qualificazione Champions minimo sindacale"

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”Il secondo posto del Napoli è quasi certo, non penso che il Milan possa in questo momento raggiungere gli azzurri".

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: ”Il secondo posto del Napoli è quasi certo, non penso che il Milan possa in questo momento raggiungere gli azzurri. Non sarebbe affatto da buttare via, sarebbe un piazzamento onorevole. Sapete però come la penso: la qualificazione in Champions è il minimo sindacale per le aspettative della squadra di Conte. Non so se dovremmo avere rimorsi per quello che poteva essere e non è stato, di certo a inizio stagione avevo detto che Inter e Napoli si sarebbero contesi lo scudetto e alla fine se finiscono prima e seconda rispetterebbero i pronostici”

Sulla lotta Champions

”La Roma mi ha impressionato con la Fiorentina, sembrava fuori causa ma le pessime prestazioni di Milan e Juve, contro Sassuolo e Verona, hanno riaperto i giochi per la qualificazione in Champions League. Se continuano così rischiano sia i rossoneri che i bianconeri. In generale però devo dire che questo che sta per finire penso sia il campionato più mediocre di sempre. Il livello della nostra serie A è davvero basso”.