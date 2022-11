Galeone: "Napoli da scudetto! Allegri? La Juve in mano ad un altro tecnico farebbe peggio"

"Ricordo pochi calciatori che come quest'ultimo è riuscito ad imporsi in così poco tempo in Italia. Ha avuto un impatto immediato con il calcio italiano".

Tornato nella sua Pescara per qualche giorno di relax Giovanni Galeone a margine di un evento a cui ha preso parte ha parlato della Juventus di Massimiliano Allegri, con cui ha un profondo legame da tantissimi anni e che segue sempre con grande attenzione. E si è soffermato anche sul Napoli, sua ex squadra che ritiene essere la favorita per lo scudetto. Queste le sue dichiarazioni: "Prendo le difese di Allegri perché è un allenatore bravissimo. A volte esagero quando dico che la Juventus in mano ad un altro allenatore farebbe molto di meno rispetto a quello che sta facendo Massimiliano. In fin dei conti Allegri ha perso due partite, ne ha perse meno dell'Inter ed ha subito pochissimi gol. Purtroppo non è andata bene in Champions League, non gli era mai successo a Max nemmeno quando allenava il Milan.

Era sempre riuscito ad andare avanti nella competizione andando addirittura per ben due volte in finale con la Juventus. Ha fatto un mercato che sulla carta sembrava strepitoso ma non ha mai avuto a disposizione gli uomini che dovevamo essere la guida di questa squadra per la resurrezione della Juve. Io però sul mercato non sono d'accordo con quelle che sono state le scelte fatte. Perché quando si fa un progetto di 4 anni non si vendono i giocatori giovani come Kulusevski e De Ligt e non si tengono quelli di 30 come Bonucci. Però Allegri sta facendo bene e sono convinto che possa fare meglio anche se non ritengo che la Juventus sia di altissimo livello.

Il Napoli può vincere lo scudetto? Ho già detto 3 mesi fa che possono vincere lo scudetto. È una squadra costruita benissimo dove Spalletti sta facendo un grande lavoro. I calciatori venduti che sembravano insostituibile come Insigne, Koulibaly, Ruiz sono stati sostituiti con giocatori poco conosciuti come Kim e Khvicha Kvaratskhelia. Ricordo pochi calciatori che come quest'ultimo è riuscito ad imporsi in così poco tempo in Italia. Ha avuto un impatto immediato con il calcio italiano".