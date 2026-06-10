Napoli di Allegri, Del Genio: "C'è un modulo che escluderei"
Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio: "Dobbiamo capire quando sarà ufficializzato Allegri. Ma che sarà lui l'allenatore, ci sono pochi dubbi. Se non viene, sarebbe un colpo di scena incredibile. Per me lui per il modulo valuterà l'organico. Ci sono gli esterni d'attacco e quindi o conferma il 3-4-2-1 dell'anno scorso o fa 4-3-3 o 4-2-3-1. C'è un modulo da scartare ed è il 3-5-2, ma anche il 3-4-3 con due ali. Se poi però pensiamo a Vergara e De Bruyne, allora stiamo parlando più di un 3-4-2-1. Loro infatti non partono mai dall'esterno come Neres o Alisson".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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