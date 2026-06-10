Napoli su Fini, l'agente: "Oltre a essere talentuoso, è un ragazzo eccezionale"

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Il Napoli segue anche alcuni giovani per il calciomercato estivo e tra questi c'è Seydou Fini del Genoa: parla il suo agente Enzo Raiola.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Enzo Raiola, agente dell'ala destra classe 2006 del Genoa Fini, accostata al Napoli: “Ho sempre avuto un occhio di riguardo per i giovani, anche sul nostro territorio, li seguo molto. Collaboro con diverse scuole calcio, ci sono ragazzi interessanti e rapportarmi col territorio è una cosa che ho sempre fatto, da quando ho iniziato a fare questo lavoro.

Seydou lo seguo da tanti anni, viene dal settore giovanile del Genoa, tengo molto a lui e oltre al talento tecnico, cosa che a noi a noi tocca guardare, per me è importante capire a livello umano il ragazzo chi è perché credo sia fondamentale per arrivare ad alti livelli. Seydou è un ragazzo eccezionale, due stagioni fa ha giocato a Rotterdam e lì è esploso. Quest'anno è rimasto a Genoa, il ragazzo ha accettato, ma quando è andato via Vieira, ha trovato poco spazio ecco perché è poi andato al Frosinone".