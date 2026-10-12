Garbo: "Il Napoli ha vinto non per la difesa a tre ma per l'applicazione differente"

Daniele Garbo analizza il Napoli dopo il 3-0 al Frosinone: De Bruyne leader tecnico, azzurri da alta classifica ma serve continuità

Il giornalista Daniele Garbo è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare i principali temi del campionato, soffermandosi anche sul Napoli dopo il successo contro il Frosinone. Di seguito le sue parole.

Chivu ha rilasciato dichiarazioni ambiziose anche in ottica Champions League. Che ambizioni europee possono esserci?

"lo credo che sia uno degli obiettivi di questa stagione, dato che l'anno scorso si è fallito miseramente in Europa. Per l'Inter non sarà facile puntare a vincere la Champions, ma per i valori che ha deve raggiungere almeno ai quarti di finale. Poi una volta giunti lì conta tanto come si arriva a quelle sfide, contano i sorteggi ecc. Dopodiché in campionato sarà la grande favorita. In tal senso il prossimo mese potrebbe essere già decisivo per la Serie A, dato che si giocano tante gare in pochi giorni. Di certo i nerazzurri sono la rosa più qualitativa e la piu attrezzata per giocare la doppia competizione".

Il Napoli con la vittoria sul Frosinone può rilanciarsi definitivamente?

"Non credo che il Napoli con il Frosinone abbia vinto grazie alla difesa a tre, ma perché ha avuto un'applicazione differente. Il rigore su Hojlund? Ci poteva stare tranquillamente. De Bruyne poi è tornato bene dalla nazionale e questa doppietta può voler dire molto, è il leader tecnico della squadra. Il Napoli può rientrare in alta classifica, ma ora bisognerà dare continuità".

Nel frattempo la Lazio rimane in alta classifica. Dove può arrivare questa squadra?

"Prendo nota di quello che sta facendo la Lazio, che gioca bene e che ha vissuto un grande avvio, anche se fra le squadre di rango finora ha incontrato solo il Milan. Il lavoro di Gattuso è fuori di discussione, dico solo di aspettare verifiche contro squadre più importanti".

Quali sono i problemi di Milan e Juventus?

"II Milan fa ancora molta fatica a servire il centravanti, che in Nazionale segna mentre in campionato fa poco. La Juventus ha un problema simile, anche se a Cagliari non mi è cosi dispiaciuta. Ha preso gol sull'unica azione del Cagliari, l'unica cosa che è mancata è stata un po' di concretezza sotto porta"