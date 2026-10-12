Raul Albiol punta su Rafa Marin: "Aveva bisogno di fiducia, sarà importante per il Napoli"

L'ex difensore azzurro ha promosso il ritorno del suo connazionale al Napoli: "Al Villarreal ha disputato una buona stagione".

Raul Albiol, doppio ex di Napoli e Villarreal, è stato intervistato dal Corriere dello Sport alla vigilia della sfida dell'Estadio de la Ceramica valida per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Tra i vari temi, lo spagnolo si è soffermato anche sull'avvio di stagione degli azzurri e sul nuovo corso firmato Massimiliano Allegri.

Il giudizio di Albiol sul Napoli

"Il Napoli deve superare il momentaccio infortuni ma può essere ancora competitivo in campionato ed entrare nel playoff in Champions. Rafa Marin? L’anno scorso ha disputato una buona stagione con il Villarreal e ora si sta ripetendo. Aveva bisogno di continuità e fiducia per crescere. È giovane, sarà importante per il futuro del Napoli", ha spiegato l'ex difensore. Quando gli viene chiesto un pronostico sulla gara europea di domani, il 41enne ha risposto infine così: "Partita aperta. Ma forse, in Champions, giocare in casa regala un 10% in più".