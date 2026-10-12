Rafa Marin a Sky: "Felice di tornare qui! De Bruyne? Sempre fiduciosi quando ha la palla"

Rafa Marin alla vigilia di Villarreal-Napoli: ritorno speciale per l’ex, attenzione alle ripartenze e nessuna preferenza tra difesa a tre o a quattro

Rafa Marin, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro il Villarreal, sua ex squadra. Il centrale azzurro ha parlato del ritorno all’Estadio de la Cerámica, dei pericoli degli spagnoli e del tema legato alla difesa a tre o a quattro. Di seguito le sue dichiarazioni.

Rafa Marin: “Villarreal pericoloso in ripartenza. Difesa a tre o a quattro? Conta vincere”

"Mi fa piacere ritornare qua, siamo arrivati al terzo posto l'anno scorso e mi sento molto migliorato, sono davvero felice. De Bruyne? E' sempre bello vederlo in campo, abbiamo sempre tanta fiducia quando ha la palla".

I pericoli del Villarreal quali sono?

"Ci siamo allenati su questo, sappiamo che ci aspetta una partita intensa e forte, sono bravi bella ripartenza e dovremo essere bravi".

Preferisci la difesa a tre o a quattro?

"È uguale, conta vincere".