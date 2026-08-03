Retroscena su Milinkovic-Savic, Bucchioni: "Offerto alla Juve per Gatti"

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Bucchioni scrive di un inserimento della Juventus su Badiashile:

Nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, Enzo Bucchioni fa il punto sulle strategie di mercato del Napoli, e svela un retroscena su Vanja Milinkovic-Savic: "Il Napoli, parlando di Gatti, ha proposto Milinkovic-Savic valutandolo quindici milioni. In settimana la decisione, il ruolo è ovviamente delicato, va inserito dopo la tournée in Asia e Australia".

Juve, azione di disturbo per Badiashile

Bucchioni scrive di un inserimento della Juventus su Badiashile: "Un centrale si farà nel momento in cui si troverà una soluzione per Gatti che Spalletti vede poco adatto al suo calcio e lo sappiamo da tempo. Lucumí è sempre in cima alla lista, sa impostare come vuole l’allenatore, s’è inserito il Como e l’operazione è stata congelata. Si valuta anche Badiashile del Chelsea, piace al Napoli, forse è un’operazione che ha il sapore del disturbo".