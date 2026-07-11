Belgio eliminato dalla Spagna, Garcia: "Sfortunati, sono molto orgoglioso"

vedi letture

L'alleantore dei diavoli rossi Rudi Garcia ha commentato l'eliminazione del suo Belgio contro la Spagna sui propri profili social

Rudi Garcia, ex allenatore del Napoli e ora Ct del Belgio, ha commentato sul proprio profilo Instagram l'uscita della sua squadra dai mondiali 2026. Il Belgio si è arreso solo nel finale alla Spagna con la zampata di Merino dopo il tentennamento di Lammers. Ecco le parole del tecnico francese:

"La sorte ci ha impedito di raggiungere le semifinali, ma abbiamo dato tutto. Sono comunque orgoglioso di ciò che i miei giocatori e lo staff hanno realizzato durante questo Mondiale. Abbiamo condiviso momenti emozionanti, con le nostre famiglie al nostro fianco. È stato bellissimo vedere le fan zone in Belgio festeggiare i propri "Diavoli Rossi". Grazie a tutti coloro che hanno creduto in noi e ci hanno sostenuto. Abbiamo riportato il Belgio sulla mappa del calcio mondiale. Vi auguro una splendida estate".