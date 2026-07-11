Balotelli: "In Serie A nessuno è più forte di me. Scudetto? C'è anche il Napoli"

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Mario Balotelli si appresta a iniziare la prima stagione completa all'Al Ittifaq. L'ex attaccante dell'Inter ha parlato a Sportmediaset: "Chi vince scudetto? Devo vedere le formazioni finali, è presto. Non lo so. Ti direi o Inter o Napoli o Roma, ma aspettiamo.

Per pura qualità io ancora oggi non vedo calciatori più forti di me in Italia, poi chiaro che il calcio moderno predilige giocatori con più corsa e fisicità. Non vedo giocatori come me, ci sono molti calciatori forti ma non che hanno il mio stile di gioco".

"Allegri? Recentemente ho letto tante critiche verso di lui ma quando l'avevo avuto al Milan mi era piaciuto tantissimo. Se è ancora quello, farà bene".