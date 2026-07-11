Zeballos-Napoli, Del Genio: "A quelle cifre è un affare! Ma ho 2 dubbi"

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 per parlare di Zeballos, argentino vicino al Napoli: "I problemi fisici li ha avuti, speriamo non ne abbia più. Per la sua giovane età è una storia abbastanza negativa. Per il suo percorso, è un ragazzo tecnico, veloce, con grandi potenzialità, con una concretezza da migliorare. Ha segnato poco ma forse proprio per gli infortuni.

Il Napoli ci punta perché intravede grandi potenzialità e poi è un affare di mercato vista la sua situazione contrattuale più unica che rara visto che va in scadenza a dicembre. Il Boca potrebbe accontentarsi di 9 milioni. Chi potrebbe fargli posto è Lang, la casella è questa e ci sono anche richieste. Leggevo anche di Neres, ma anche lui è reduce da tanti infortuni e non so oggi come sia cedibile. Il Napoli ci deve puntare sperando che vada bene".