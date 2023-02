Garlando: "Questo Napoli come il Milan di Sacchi, suscita lo stesso sentimento negli avversari"

"Si stanno usando le stesse parole per questo Napoli, marziani, mostri, non italiani".

TuttoNapoli.net

Luigi Garlando, giornalista e scrittore, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live': "Il Napoli si è confermato anche in Europa, per me è corretto il parallelismo con il Milan di Sacchi degli anni 80, allora come oggi il sentimento dominante negli avversari è lo stupore, lo stesso che accompagnò quel Milan. Si stanno usando le stesse parole per questo Napoli, marziani, mostri, non italiani. E' bello sottolineare questo stupore dell'Europa, di Benitez, di Klopp e del tecnico dell'Eintracht Glasner. Credo che questo Napoli per età e identità fortissima di gioco può andare avanti negli anni, con ritocchi e cambi di qualche giocatore, c'è la struttura per aprire un ciclo. Certo il paragone col Milan diverge in un punto nodale: i rossoneri dell'epoca avevano il potere di non cedere i big, oggi il calcio italiano non può permettersi di rifiutare le offerte dei ricchi club d'Europa. Però si può fare un ciclo anche con la mentalità di Giuntoli e con la gestione attuale del club.