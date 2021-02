Gasperini parla sempre di arbitri: "Il rosso col Real Madrid ha condizionato la partita"

Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria, è tornato inevitabilmente anche sulla cocente sconfitta di Champions col Real Madrid patita mercoledì scorso: "Siamo dispiaciuti per il tipo di gara. Il Real ha un valore tecnico molto alto, ma sarebbe stato tutto un altro tipo di partita senza quel rosso. Se ti apri di più concedi di più, ma sarebbe stata un'altra gara. Quello che ci ha dato fastidio è averci rovinato la gara, non aver giocato un ottavo di Champions con il Real Madrid. Questo volevamo fare, c'è stata rovinata questa opportunità. Poi però metti il punto e riparti", le dichiarazioni di un ancora molto deluso allenatore dell'Atalanta.