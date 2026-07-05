Marocco, Bounou a sorpresa: "Mi piacerebbe vedere Napoli"

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Bounou apre alla Serie A e cita Napoli: il futuro resta tutto da scrivere.

Yassine Bounou continua a confermarsi tra i migliori portieri del Mondiale 2026. L'estremo difensore del Marocco, oggi in forza all'Al-Hilal di Simone Inzaghi, è stato uno dei protagonisti del netto successo per 3-0 contro il Canada, risultato che ha permesso alla nazionale africana di conquistare gli ottavi di finale, dove affronterà la Francia. Al termine della gara, il portiere ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, soffermandosi anche sul proprio futuro.

Calciomercato Napoli, Bounou strizza l'occhio all'Italia

Nel corso dell'intervista, Bounou ha risposto in un ottimo italiano a una domanda su un possibile approdo in Serie A, lasciando aperta la porta a un'esperienza nel campionato italiano. Il portiere ha inoltre parlato delle città già visitate e di quelle che vorrebbe conoscere, citando anche Napoli: “Giocare in Italia? Certo che mi piacerebbe, mai dire mai. Sono stato a Roma, mi piacerebbe vedere anche Milano e Napoli”.