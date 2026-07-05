Tevez: “Conte fenomeno, il miglior tecnico avuto in carriera! Allegri? A volte troppo difensivo”

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Tevez esalta Conte come ct dell'Italia e celebra il talento infinito di Messi.

Carlos Tevez, ex attaccante della nazionale argentina e della Juventus, è stato intercettato dai giornalisti a Miami al termine del sedicesimo di finale dei Mondiali vinto dall'Argentina contro Capo Verde: "Non bene, stasera. Non bene per niente. Abbiamo solo Messi, siamo solo Messi, un dono di Dio. Ma avete visto che gol ha fatto? Leo non è di questo mondo. Meno male che c'è lui".

Antonio Conte può essere il ct giusto per l'Italia? "Che domanda: Antonio Conte tutta la vita. Soltanto lui può tirarvi fuori da questa situazione. Farebbe già bene al primo anno, lui ha sempre fatto così. Poi bisogna vedere come vanno il secondo e il terzo, ma dovete puntare su di lui a occhi chiusi. È stato il miglior allenatore che ho avuto".

Allegri? Anche lui è molto bravo, mi sono trovato bene. Però è vero, qualche volta l’ho accusato di essere troppo difensivista. Come Scaloni, no? Lasciamo stare. Piuttosto, ho visto che come direttore tecnico potreste prendere Maldini. Ecco, in quel ruolo lui è il massimo, basta vedere cosa ha fatto al Milan. L’ho conosciuto di persona, è veramente in gamba. Se riusciste a fare l’accoppiata Conte-Maldini, sareste a posto".