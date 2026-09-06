Gautieri tiene dentro il Napoli: "Sarà in corsa scudetto con Inter e Roma"
Carmine Gautieri, allenatore, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb per commentare i temi principali sulla Serie A. Di seguito le sue parole.
La Roma rimonta l'Atalanta nel recupero:
''Grande reazione, da grande squadra. Una squadra che perde 1-0 e al 93' vince vuol dire che ha cuore, carattere e personalità. In questa Roma c'è tutta la mentalità di Gasperini".
Dove può arrivare questa Roma?
"Può arrivare in alto. Se la giocherà con Inter e Napoli. Può lottare per lo Scudetto".
Come ha visto Inter-Napoli?
"Vincere 3-2 quando sei sotto non è semplice. La grande personalità dei calciatori del'inter ha fatto la differenza".
Stasera c'è Juve-Milan.
"Due squadre che sono nel cammino giusto. È ancora presto per capire chi può arrivare fino in fondo. Sarà una partita da vedere, bella sotto tanti aspetti".
Chi è favorito?
"La Juve potrebbe avere qualcosa in più. Vedo una mentalità differente rispetto all'anno scorso"
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