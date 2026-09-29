Futuro Napoli, Scotto: “ADL non ha intenzione di vendere. Ma occhio a Rizzetta"
Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, sul proprio canale YouTube, ha affrontato il tema del futuro societario del Napoli e di Aurelio De Laurentiis, distinguendo le ipotesi dalle notizie concrete. “Oggi il Napoli è di De Laurentiis. De Laurentiis non ha la minima intenzione di vendere al momento. Io non so se ci sono delle riflessioni sul futuro. A me risulta di sì, ci sono delle ipotesi, ma ad oggi non c’è nulla da dire”. Gli scenari possibili sarebbero tre: la cessione del club, l’ingresso progressivo di nuovi soci oppure il passaggio della gestione agli eredi. Tra questi, il giornalista invita a tenere particolarmente d’occhio la seconda possibilità: “Chi, invece, ritiene che oggi De Laurentiis stia concretamente cercando dei soci che lo vogliano affiancare, magari introducendoli progressivamente nella società, un po’ come ha fatto l’Atalanta negli anni scorsi e sta facendo ancora, un po’ come ha fatto anche l’Udinese. Cioè, resta il presidente, ma ci sono questi fondi che pian piano prendono sempre più quote nella società. Ed è questa una possibilità che io terrei presente con maggiore attenzione”.
Scotto: “ADL controllerà il Napoli da solo ancora a lungo”. E occhio a Rizzetta
L’ipotesi ritenuta meno probabile da Scotto è invece quella di mantenere la proprietà affidando in futuro la presidenza a uno dei figli, con Valentina De Laurentiis indicata come possibile profilo: “Oggi Valentina De Laurentiis rappresenta un po’, diciamo, il profilo che, secondo me, meglio si può adattare a quello di leader, di guida di un club. Queste non sono mie previsioni, sono solo ipotesi oggettive”. Il giornalista ribadisce comunque che non ci sarebbero novità imminenti: “Fermo restando che, per me, De Laurentiis controllerà il Napoli da solo ancora a lungo”. Infine Scotto ha parlato di Matt Rizzetta e del suo gruppo: “Occhio, perché il gruppo Rizzetta, il gruppo che Rizzetta rappresenta, era interessato al Napoli”. Secondo il giornalista, eventuali risultati importanti ottenuti nel basket potrebbero aumentare in futuro la credibilità del progetto: “Se il gruppo Rizzetta farà con il basket grandi cose a Napoli, secondo me guadagnerà l’autorevolezza per poter poi ambire anche a fare il salto di qualità e prendere il Napoli”.
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