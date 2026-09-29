Futuro Napoli, Scotto: “ADL non ha intenzione di vendere. Ma occhio a Rizzetta"

Scotto fa il punto sul futuro del Napoli: De Laurentiis non vuole vendere, ma resta l’ipotesi dell’ingresso di nuovi soci.

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, sul proprio canale YouTube, ha affrontato il tema del futuro societario del Napoli e di Aurelio De Laurentiis, distinguendo le ipotesi dalle notizie concrete. “Oggi il Napoli è di De Laurentiis. De Laurentiis non ha la minima intenzione di vendere al momento. Io non so se ci sono delle riflessioni sul futuro. A me risulta di sì, ci sono delle ipotesi, ma ad oggi non c’è nulla da dire”. Gli scenari possibili sarebbero tre: la cessione del club, l’ingresso progressivo di nuovi soci oppure il passaggio della gestione agli eredi. Tra questi, il giornalista invita a tenere particolarmente d’occhio la seconda possibilità: “Chi, invece, ritiene che oggi De Laurentiis stia concretamente cercando dei soci che lo vogliano affiancare, magari introducendoli progressivamente nella società, un po’ come ha fatto l’Atalanta negli anni scorsi e sta facendo ancora, un po’ come ha fatto anche l’Udinese. Cioè, resta il presidente, ma ci sono questi fondi che pian piano prendono sempre più quote nella società. Ed è questa una possibilità che io terrei presente con maggiore attenzione”.

Scotto: “ADL controllerà il Napoli da solo ancora a lungo”. E occhio a Rizzetta

L’ipotesi ritenuta meno probabile da Scotto è invece quella di mantenere la proprietà affidando in futuro la presidenza a uno dei figli, con Valentina De Laurentiis indicata come possibile profilo: “Oggi Valentina De Laurentiis rappresenta un po’, diciamo, il profilo che, secondo me, meglio si può adattare a quello di leader, di guida di un club. Queste non sono mie previsioni, sono solo ipotesi oggettive”. Il giornalista ribadisce comunque che non ci sarebbero novità imminenti: “Fermo restando che, per me, De Laurentiis controllerà il Napoli da solo ancora a lungo”. Infine Scotto ha parlato di Matt Rizzetta e del suo gruppo: “Occhio, perché il gruppo Rizzetta, il gruppo che Rizzetta rappresenta, era interessato al Napoli”. Secondo il giornalista, eventuali risultati importanti ottenuti nel basket potrebbero aumentare in futuro la credibilità del progetto: “Se il gruppo Rizzetta farà con il basket grandi cose a Napoli, secondo me guadagnerà l’autorevolezza per poter poi ambire anche a fare il salto di qualità e prendere il Napoli”.