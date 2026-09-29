Ass. Ferrante: “Napoli con Roma per le Olimpiadi 2036. Euro 2032? Certa della candidatura"

Ferrante promuove Napoli dopo l’America’s Cup e guarda a Euro 2032 e al sogno delle Olimpiadi 2036.

L’assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, è intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per tracciare un bilancio delle regate preliminari della 38ª America’s Cup. Un test che, secondo l’assessore, ha dato risposte importanti soprattutto per la partecipazione del pubblico: “Questa grande prova generale davvero ci ha dato grandi soddisfazioni, in modo addirittura superiore, credo, alle aspettative”. Ferrante ha sottolineato la capacità dell’evento di coinvolgere anche chi non appartiene al mondo della vela e la collaborazione tra le istituzioni: “Grazie ad una perfetta sinergia tra istituzioni e quindi tra Governo, Sport e Salute e Comune di Napoli, è stato possibile realizzare tutto questo”. E sul rapporto tra la città e l’evento ha aggiunto: “Napoli si è scoperta, come dicevi, come un palcoscenico naturale sicuramente”.

Dal Maradona alle Olimpiadi: i prossimi obiettivi di Napoli

Lo sguardo è già rivolto ai grandi appuntamenti futuri. Sull’America’s Cup 2027, Ferrante immagina un coinvolgimento ancora maggiore della città: “Sono certa che sarà tre mesi veramente di grande passione e di grande connubio tra i napoletani, tra le persone turistiche che ci verranno a trovare e tutte quante le squadre che saranno qui con noi”. L’assessore ha parlato anche della candidatura dello stadio Diego Armando Maradona per Euro 2032: “Sono certa che Napoli figurerà tra questi stadi, anche perché le amministrazioni comunale e regionale hanno messo in campo un grande sforzo economico anche per la riqualificazione dello stadio, per renderlo evidentemente accessibile, renderlo adeguato a quelle che sono le regole UEFA”. Infine, il progetto più ambizioso: “C’è questo altro sogno nel cassetto al quale si sta lavorando in modo serio, in modo istituzionale, ci sta lavorando il CONI nazionale, che è quello di immaginare di poter candidare Napoli insieme a Roma alle Olimpiadi 2036”.