Messina: “Meno fischi per favorire il gioco. Open VAR ritorna? Progetto in corso"

Messina spiega la nuova linea arbitrale dell’AIA e annuncia un progetto per chiarire al pubblico gli episodi VAR.

Domenico Messina, direttore tecnico dell’AIA, è intervenuto a Lissone a margine dell’incontro tra il designatore Daniele Orsato e la stampa, spiegando la nuova impostazione richiesta agli arbitri: "Esiste un regolamento, con linee guida mutuate dalla UEFA e un approccio non vorrei dire differente, ma con una mentalità diversa, di favorire il gioco e chiedere agli arbitri di dare un impulso alla fluidità. Quindi meno fischi, che non significa non fischiare i falli ma i contatti inutili".

Come vi ponete di fronte agli errori?

"Dipende dai punti di vista, è molto importante cercare di avere continuità e uniformità decisionale. Questo è l'obiettivo che ci siamo dati, gli arbitri devono seguire un canovaccio iniziale e portarlo avanti fino al termine del campionato".

Un bilancio sull'operato di Orsato?

"Gli errori sono una parte del gioco che deve essere accettata. Il lavoro di Orsato fino a oggi si può definire eccellente, lavora 24 ore al giorno per cercare di migliorare gli arbitri. Non solo quelli giovani, ma anche gli esperti con una spinta e una voglia nuova. Secondo il protocollo Orsato, un arbitro appagato non può esistere".

Vi prendete meriti per il gioco?

"Poco poco, il grosso del merito va alle nuove regole e all'atteggiamento di calciatori e allenatori, che hanno capito che il calcio vuole intensità, tempo effettivo più elevato e che conta la palla in gioco. Fatto 100 il merito, prendiamoci un 1".

Da direttore tecnico, sente di garantire che nulla condizionerà il vostro lavoro?

"Sono stati discorsi posti quando ho accettato questo incarico. Sono tornato in Italia dopo 3 anni all'estero sulla base di poter godere di piena autonomia tecnica, potendo alzare un muro rispetto alla politica. Gli arbitri sanno che il futuro dipende esclusivamente dalle loro prestazioni in campo".

A che punto siete con 'Open VAR'?

"Non so se si chiamerà così o in altro modo, la Federazione sta studiando col detentore dei diritti un sistema che possa portare al pubblico la spiegazione su determinati episodi. Non so se saremo pronti per la 6^ giornata di campionato, ma è comunque un progetto in corso".