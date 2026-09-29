De Maggio lancia l’appello al ds Manna: “Riporti Kim al Napoli”
Kim Min-Jae potrebbe tornare in Italia e il Napoli, secondo Valter De Maggio, dovrebbe provare a inserirsi nella corsa al difensore sudcoreano. L’ex azzurro è infatti accostato al possibile ritorno in Serie A, con il Milan indicato tra le squadre interessate. Nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista ha rilanciato così l’ipotesi: “C’è una notizia delle ultime ore: c’è grande possibilità che Kim torni a giocare in Italia, in Serie A e potrebbe tornare al Milan”.
De Maggio: “Non si può fare in modo che Manna riporti Kim al Napoli?”
L’eventuale ritorno in Italia ha portato il giornalista a rivolgersi direttamente al direttore sportivo Giovanni Manna, chiedendo al Napoli di valutare un possibile ritorno del centrale: “Mi chiedo: ma non si può fare in modo che Manna riporti Kim al Napoli?”. De Maggio ha poi ricordato il rendimento del sudcoreano durante la sua esperienza in azzurro: “Ha già giocato e vinto al Napoli, è fortissimo. Non puoi prenderlo?”.
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