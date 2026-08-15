Giordano ricorda Maradona: "Il più grande di tutti i tempi! Il 1° scudetto è storia"

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L'ex compagno di squadra di Diego Armando Maradona, Bruno Giordano, lo incorona come migliore di sempre e spende parole d'encomio

Nell'estate in cui il confronto tra Lionel Messi e Diego Armando Maradona si è riacceso fortissimo, forse come mai prima d'ora, l'ex compagno del Pibe de Oro Bruno Giordano torna a parlare di lui in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. E lo fa con parole di encomio: "Maradona è stato il più grande di tutti i tempi e io sono stato suo compagno di squadra e suo amico. Il primo scudetto del Napoli, con lui, è storia che resterà nei secoli dei secoli".

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