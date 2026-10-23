Il gioco di Gasperini? Allegri sorride: “Fortunati, anche il Monza 3 giorni dopo gioca così…”

Massimiliano Allegri analizza la pressione della Roma e sottolinea un particolare del calendario: dopo i giallorossi il Napoli affronterà il Monza.

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. Il tecnico azzurro ha analizzato il modo di giocare delle squadre di Gian Piero Gasperini: "Le squadre di Gasperini ti portano a giocare perché ti prendono uomo uomo, ci sono molti spazi, possono essere anche gare belle e divertenti, se fai risultati, ma senza poi è un problema... Serve grande tecnica, ci sarà un grande dispendio di energie". Sulla difesa ha aggiunto: "Vediamo in difesa, a parte Rrahmani che era febbricitante e vediamo oggi come starà, gli altri stanno tutti bene".

Allegri: "L'umore passa dai risultati"

La vittoria contro il Bodø/Glimt ha permesso al Napoli di preparare con maggiore serenità la sfida del Maradona. Allegri ha spiegato: "L'umore passa dai risultati, se fai risultato dopo stai bene e nei giorni dopo prepari le partite in maniera serena". Il tecnico ha poi evidenziato una particolare coincidenza in vista dei prossimi impegni: "Sulla partita, sicuramente siamo fortunati, nel giro di 3 giorni affrontiamo due squadre che giocano allo stesso modo, preparando la gara con la Roma di conseguenza prepareremo anche quella col Monza, siamo stati fortunati".