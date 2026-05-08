Lucarelli: “Maradona è il calcio! È stato l’unico capace di vincere le partite da solo”

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Cristiano Lucarelli, ex attaccante anche del Napoli, è intervenuto al canale YouTube del collega argentino Rodrigo Rea

Cristiano Lucarelli, ex attaccante anche del Napoli, è intervenuto al canale YouTube del collega argentino Rodrigo Rea, affrontando diversi temi legati al calcio internazionale, tra cui il ricordo di Diego Armando Maradona e il confronto con Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Il ricordo di Maradona e il suo impatto sul calcio

“Maradona è il calcio. Quando pensi al calcio, non puoi non pensare a Diego. Ho giocato due anni a Napoli e so cosa rappresenta lì. Nella storia del calcio c'è stato un solo calciatore capace di vincere le partite da solo: Diego Armando Maradona. Era fantastico. Il Napoli in cui giocava lui era diverso da quello di oggi. Maradona, Careca e Alemao erano gli unici di livello internazionale, a differenza di Milan, Inter o Juve. Diego ha vinto due scudetti praticamente da solo”. L’ex attaccante ha sottolineato anche l’impatto emotivo e popolare del campione argentino: “È il giocatore più amato dai tifosi di ogni squadra. In Italia tutti aspettavano la domenica per vedere una sua giocata, qualcosa che inventava dal nulla. Ti chiedevi: ‘Ma come ha fatto?’. Non era normale quello che faceva”.

Il confronto tra leggende: Messi e Cristiano Ronaldo

Parlando invece di Messi e Cristiano Ronaldo, Lucarelli ha spiegato: “Messi è un calciatore fantastico ma, a differenza di Maradona, Diego trasmetteva cose anche fuori dal campo, nella vita, con le posizioni politiche che prendeva. Questo mi emozionava di più. Messi mi emoziona tecnicamente, ma Diego lo faceva anche fuori dal calcio”.

Infine, ha proposto un paragone cinematografico per descrivere i due fuoriclasse: “Il paragone tra Messi e Ronaldo mi ricorda il film Rocky IV. Quando Rocky si allena con Apollo Creed mi ricorda Messi. Cristiano Ronaldo invece è una macchina fisicamente perfetta, allenatissima, come Ivan Drago. Messi ha caratteristiche diverse, una qualità superiore a Cristiano, meno struttura fisica ma molto più ‘umano’. Cristiano sembra un robot o un extraterrestre per quello che fa e dice”.