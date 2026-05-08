Lucca-Fiorentina? Esposito: “Non mi ha mai entusiasmato, è più da provinciale"

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Carmine Esposito, ex attaccante della Fiorentina e legato da sempre ai colori viola, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola

Carmine Esposito, ex attaccante della Fiorentina e legato da sempre ai colori viola, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per analizzare la stagione di Moise Kean e alcune scelte di mercato del club gigliato.

Kean, Piccoli e il futuro dell’attacco viola

Parlando dell’attaccante ex Juventus, Esposito ha dichiarato: “Bisogna prenderlo com’è, con pregi e difetti. Kean nella problematica annuale della Fiorentina è riuscito a fare i suoi 9-10 gol. Mi sembra un po’ Leao, che ha un potenziale allucinante, ma si preoccupa di più di come si veste, del disco ecc… Kean se trova una situazione come questa in una squadra un po’ perde. Io credo che i suoi ritardi non sarebbero accettati in una squadra più importante”.

Sul rendimento di Roberto Piccoli, invece, ha aggiunto: “A prescindere dal valore tecnico del calciatore, secondo me non si può analizzare la sua annata vedendo la stagione della Fiorentina, perché molti giocatori non si salvano in questa stagione. Piccoli è venuto con ambizione, ma credo che tutto dipenda dalla brutta stagione che la Fiorentina ha fatto. Nonostante tutto questo, la valutazione di Piccoli è eccessiva. Piccoli non è un giocatore che ti può fare la differenza, ma ripeto, ha avuto una valutazione veramente molto eccessiva”.

Infine, confrontando Kean, Piccoli e Lorenzo Lucca, ha concluso: “Kean e Lucca sono due giocatori molto diversi. A me Lucca non ha mai entusiasmato. È un giocatore che può crescere, ma lo vedrei in una squadra più provinciale. Secondo me tutto dipende dalle ambizioni della Fiorentina per la prossima stagione. Io credo che la Fiorentina debba essere sempre una delle Sette Sorelle e quindi ha bisogno di un attacco di peso, di un attaccante forte, e non so se Lucca possa esserlo”.