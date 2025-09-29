Giordano su Conte: “Frase brutta su De Bruyne! Scelta di rottura, non si stempera così”

vedi letture

Antonio Giordano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì' e tra i vari temi ha parlato dell'episodio tra Conte e De Bruyne. Di seguito le sue parole: “De Bruyne non è stato maleducato o inopportuno. Dichiarazioni Conte su De Bruyne? Per me è stata una frase inopportuna e brutta nei toni e nei modi, uno con l’autorità di Conte può fare diversamente.

Poi a caldo non mi sembra il modo migliore per stemperare una situazione che non era neanche scomposta. Ma è una scelta di rottura, lui non fa mai niente a caso”.