Zazzaroni: "Milan, stagione eccezionale. Punti come il Napoli un anno fa..."
TuttoNapoli.net
Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il direttore de II Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni.
Rinnovo di un anno Spalletti-Juve, ci crede?
"Lui è uno così. Non si sa se ci sarà neanche Comolli, quindi conviene fare così".
Milan, punterebbe su Kean o Leao il prossimo anno?
"Credo sia molto complicato che Kean vada al Milan. Ha una clausola di oltre 60 min, non credo ci sarà sconto, visto che Paratici è stato preso in giro dal Milan, era il prescelto e poi non si è fatto nulla. Furlani? Credo che a breve uscirà di scena".
Ha fatto il massimo il Milan finora?
"Ha fatto 60 punti, quello che aveva lo scorso anno il Napoli. Il tutto con un mercato non fatto benissimo, per me sta facendo un campionato eccezionale".
