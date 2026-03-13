Manna e l'obiettivo per il finale di stagione: "Ecco a cosa puntiamo"

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Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato anche a Sky Sport, soffermandosi in larga parte sui temi legati ai riscatti e ai rinnovi di contratto dei giocatori attualmente in rosa:

Cosa significa avere Antonio Conte? "E' determinante, un'ancora di salvezza. Quest'anno in circostanze diverse non saremmo qua a parlare di un Napoli che lotta per la Champions. Può passare in sordina l'annata difficile, ma è stata valorizzata dal lavoro della squadra".

Pensate anche a scalare posizioni? "Quando abbiamo avuto tutti i calciatori a disposizione siamo sempre stati primi o secondi, questo dà fiducia. Sarebbe interessante vedere un campionato competitivo per quelle competizioni. Noi in questo momento pensiamo a consolidare la nostra posizione, non a quelle davanti. Vogliamo fare punti per mantenere il margine con quelle che ci stanno dietro. E' necessario averlo".