Manna sul Var: "Troppe cose andate storte, l'abbiamo visto anche con noi"

vedi letture

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato a Sportmediaset di mercato, del futuro di Conte e non solo.

È urgente e inderogabile da parte vostra e degli altri club un incontro con i vertici arbitrali per perfezionare il protocollo Var rispetto alle zone d’ombra attuali?

Sicuramente penso che per tutti sia fondamentale un incontro con i vertici arbitrali perché ci sono troppe cose che non sono coerenti e ci sono troppe incertezze. Il Var dovrebbe essere uno strumento oggettivo ma diventa soggettivo perché dietro c’è una persona, quindi le valutazioni possono variare. Spesso vediamo che variano di partita in partita, ma anche durante la stessa partita. Noi l’abbiamo toccato con mano quindi è necessario confrontarsi senza alzare i toni, però troppe cose quest’anno non sono andate per il verso giusto.

Come pensate si possa migliorare il Var?

Sicuramente con un dialogo maggiore, con una maggiore coerenza e con un uso più mirato perché le partite di Champions di queste settimane ci stanno dimostrando che in Europa viene utilizzato in modo meno continuativo rispetto a quello che succede in Italia. Dobbiamo fare una riflessione, bisogna parlarsi e capire dove migliorare questo strumento, che è sicuramente d’aiuto.