Hojlund a Sky: "Il gol è come il ketchup, arrivano tutti insieme. Vi dico la differenza Conte-Gasp"

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro il Copenhagen, sua ex squadra: "Per me è sempre un'emozione speciale tornare a casa, qui ho già segnato con la maglia dello United e spero di farlo domani".

Che gara si aspetta?

"Sarà un gran match, abbiamo gli stessi punti, loro hanno tanta qualità, sono molto uniti e davanti hanno Cornelius che conosco bene ed è molto temibile".

Non segna da 5 partite. Questo le pesa?

"Spero di farlo domani... Ovviamente voglio fare gol, è il mio lavoro, ma è come il ketchup nel calcio, ne fai uno e poi vengono tutti insieme (ride. ndr). Può capitare, l'importante è la squadra".

Quanto è importante riavere Lukaku in gruppo?

"E molto importante, è davvero un gran giocatore, ha esperienza e grande personalità che tornerà utile in un momento particolare".

Quali sono le differenze principali tra Conte e Gasperini?

"Entrambi sono davvero bravi, ci sono tante similitudini, sono passionali. La differenza più evidente è che Gasperini non parlava inglese, mente Conte sì. Ho passato un bel periodo qui e un bel periodo con Gasp all'Atalanta".