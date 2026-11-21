Torino, Abate a Dazn: "Ottima prova, che rammarico uscire a mani vuote! Dovevamo far gol..."

Ignazio Abate, tecnico del Torino, commenta così ai microfoni di DAZN la sconfitta di misura nella gara contro il Napoli: "Credo che abbiamo fatto una buonissima prestazione, c'è il grosso rammarico perché usciamo mani vuote. Dovevamo avere la forza di andare in vantaggio, però la squadra ha dato tutto contro una squadra forte. La strada è quella giusta, ci manca ancora qualcosa per vincere queste partite. Siamo venuti qui a giocarcela, siamo all'inizio di un percorso per creare mentalità, nel primo tempo abbiamo sofferto il giusto non creando tantissimo. Nel secondo abbiamo avuto due o tre situazioni nelle quali dobbiamo migliorare in cattiveria e qualità, per fare qualcosa di più".

Cosa manca davanti? "E' una questione mentale, se vogliamo fare uno step in avanti c'è da ragionare da grande squadra. Non è semplice, è un percorso e indubbiamente lavoriamo per quello".

Perri ha ancora margini di miglioramento? "E' un ragazzo che sta crescendo, è arrivato infortunato e lo abbiamo aspettato tanto. Ha avuto un primo mese di ambientamento non semplice, adesso sta lavorando tanto e raccoglie i frutti".