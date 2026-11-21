Anguissa a Dazn: "Si può salvare la stagione, c'è ancora tanto tempo"

Frank Anguissa, centrocampista del Napoli, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta di misura sul Torino.

Frank Anguissa, centrocampista del Napoli, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta di misura sul Torino: "Quando si lavora da squadra, con questo spirito si può fare tutto. Bisogna essere concentrati, se giochiamo così non possiamo avere paura di nessuno".

La stagione può ancora essere salvata? "Abbiamo ancora tanto tempo, c'è una sola cosa da fare che è lavorare e non mollare. Bisogna andare avanti così".

Quanto è importante la spinta del Maradona? "Sono contento, giocare qui è sempre un piacere, abbiamo bisogno di loro e dobbiamo vincere soprattutto per loro perché se lo meritano".