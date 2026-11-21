Allegri a Sky: "Vincere in sofferenza! Bene Hojlund, a McTominay ho chiesto..."

Massimiliano Allegri analizza la vittoria sul Torino, spiega il ruolo di Scott McTominay e guarda alla sfida contro il Manchester City

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria per 1-0 contro il Torino, decisa da un gol di Scott McTominay. Il tecnico azzurro ha sottolineato l'importanza di conquistare i tre punti dopo un periodo difficile, soffermandosi sulle scelte tattiche e sul rendimento di McTominay, De Bruyne e Hojlund. Spazio anche alla prossima sfida di Champions League contro il Manchester City.

Aveva detto che se i giocatori sorridono, segnano...

"Non c'era il mood giusto, ho detto ai ragazzi: 'Sorridiamo e magari riusciamo a fare gol'. Fortunatamente sono stati bravi i ragazzi a vincere questa partita soffrendo contro un ottimo Torino".

La vittoria contro il Torino

"Vincere le partite non è facile, è servito vincere in sofferenza. Poi bisogna fare meglio in certe situazioni, come alla fine, quando si poteva cambiare meglio da un lato all'altro".

Lo scambio di posizione tra De Bruyne e McTominay

Quando si è fatto male Vergara ha dovuto inventare ancora qualcosa, come quando ha scambiato di posizione De Bruyne e McTominay: "È la cosa divertente di questo lavoro. I giocatori li conosco un po' meglio dopo un po' che siamo insieme. Credevo che De Bruyne sotto la punta potesse fare meglio, invece serviva di più McTominay vicino alla punta".

La prestazione di Hojlund

Hojlund è il giocatore che bisogna mettere maggiormente nelle condizioni di tornare quello che conosciamo? "No, non è assolutamente così. Credo che abbia fatto un'ottima partita e si sia messo a disposizione della squadra. La squadra fino ad ora ha fatto buone partite, creando molto. Sicuramente è mancata cattiveria nel difendere, cosa che si è vista stasera. Hojlund si è creato diverse chance, ha fatto gol in Nazionale ma è stato utile anche a noi".

Le indicazioni tattiche a McTominay

"Ho detto a McTominay di non farsi trovare lì subito nella posizione verticale rispetto a Hojlund, ma di arrivarci, così da essere meno marcabile. Abbiamo creato superiorità a metà campo. Già nel primo tempo c'erano state situazioni in cui potevamo andare in quattro contro tre contro i loro centrocampisti e non lo abbiamo fatto. Quando ci ho messo McTominay è andato lì, ma stando fermo e con qualche difficoltà. Nel secondo tempo si è mosso di più fra le linee".

La prossima sfida contro il Manchester City

"Bisogna essere molto realisti: è importante, ma il passaggio di turno in Champions ce lo giochiamo nelle ultime tre partite. Martedì cerchiamo di fare risultato, ma sappiamo che bisogna sistemare il campionato. La Champions è da sistemare nelle ultime tre, se saremo bravi".