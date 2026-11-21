Spinazzola difende Lang: “Si sforza tantissimo da quinto! Non è facile…”

Leonardo Spinazzola difende Noa Lang dopo Napoli-Torino e sottolinea il sacrificio dell'olandese nel nuovo ruolo da esterno

Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 contro il Torino, prendendo le difese di Noa Lang in seguito ai fischi ricevuti dai tifosi azzurri. Il calciatore ha sottolineato l'impegno dell'olandese, chiamato a svolgere compiti diversi rispetto al passato, evidenziando come il suo sacrificio sia particolarmente apprezzato all'interno dello spogliatoio.

Spinazzola difende Lang: "Si sforza tantissimo da quinto! Non è facile sentire i fischi"

"Noa penso che abbia sempre dato una grossa mano, non si è mai tirato indietro. Lo vedo che fa uno sforzo molto superiore a quello fatto in passato, adesso fa il quinto praticamente. Anche questo lo dobbiamo riconoscere. È anche difficile sentire dei fischi, non siamo tutti uguali... Dobbiamo riconoscere quello che sta facendo Noa, si sta impegnando tantissimo. Noi lo riconosciamo dentro lo spogliatoio", le parole di Leonardo Spinazzola sul suo compagno di squadra.