Dazn, Montolivo: "Napoli sempre in controllo, l’anno scorso con Milan e Inter era diverso"

Nel corso di ‘Tutti bravi dal divano’ su Dazn, è intervenuto l’ex calciatore e opinionista Riccardo Montolivo: “La partita di oggi non fa testo, c’era troppo divario tecnico in campo, la differenza rispetto al passato è che non ci sono concorrenti pronte ad approfittarne. L’anno scorso era diverso con Milan e Inter, quest’anno chi c’è? Il Napoli è sempre in controllo".