Sky, Di Canio: "McTominay ha ragionamento, stazza, cuore: farà benissimo con Conte"

Nel corso di Sky Calcio Club, l'ex sttaccante Paolo Di Canio ha parlato del momento del Napoli: "Antonio Conte entra nella testa della squadra con il lavoro settimanale maniacale, ma parliamo comunque di cose semplici e non cervellotiche. Il Napoli la riconquista alta, ma in modo equilibrato, senza strafare. Conte ha giocatori forti, non deve cercare chissà cosa, ora può arrivare anche al tiro diretto e Lukaku lo sappiamo fa più la boa che l'attacco allo spazio dove Osimhen ci arrivava con quelle gambone e quel furore.

Lukaku deve tenerla proprio per l'inserimento di McTominay o gli esterni. Tutti coprono l'imbucata per Lukaku, ma poi nei finali il pallone passa perché c'è stanchezza. McTominay ha avuto grandi allenatori, è uno che ragiona, è un giocatore europeo, poi ha cuore, stazza, è uno che farà proprio bene bene con Antonio Contre".