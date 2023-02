Sky, Marchetti: "Stagione irripetibile, neppure le briciole agli avversari"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti

Il Napoli non si ferma più e lo Scudetto sembra già assegnato. Cosa ci sta dicendo questo campionato?

“Il Napoli ha messo in campo una serie di situazioni che hanno dato vita a una stagione straordinaria, forse irripetibile. Non sta lasciando neanche le briciole agli avversari. Questo però non significa che le altre squadre debbano stare a distanza siderale dal Napoli. L’Inter per esempio che ha vinto sette delle ultime nove è a 13 punti, sicuramente ci sono dei meriti del Napoli ma parliamo del maggior distacco nell’era dei tre punti a questo punto del campionato. Ci sono dei demeriti degli avversari. I Campioni d’Italia sono irriconoscibili da almeno un mese per una serie di fattori. Fino al 2-2 contro la Roma era un buon Milan, che concedeva un po’ di più ma aveva un’identità ben precisa. Da lì si è spento il Milan e non ha più ritrovato sé stesso e credo dipenda dalla testa.”