Tmw, Ceccarini: "Italiano? È probabile vada via, ADL valuta due strade..."

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: "Se vuole andare via lo sanno solo lui e la Fiorentina. Sono colloqui molto riservati e personali. Secondo me è probabile che questa esperienza possa concludersi, però occhio perché se italiano dovesse qualificarsi a una competizione superare alla Conference League scatterebbe il rinnovo automatico. Poi è ovvio che conta molto la volontà dell’allenatore.

Secondo me già l’anno scorso quando De Laurentiis ha valutato un allenatore emergente, Italiano era sulla lista. Credo che il sogno è Antonio Conte, se si segue la strada del nome importante sarà lui. Se si segue la strada dell’allenatore giovane, perché magari Conte non è praticabile, allora Italiano è l’ideale".